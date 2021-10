Portuali di Trieste annunciano lo sciopero per dire no al Green pass

TRIESTE – “Le società di gestione al Porto di Palermo non si faranno carico dei tamponi ai portuali“. Ad annunciarlo è Giuseppe Todaro, presidente di Portitalia e Osp, le due società che hanno in gestione i servizi dello scalo portuale di Palermo a seguito delle canicolare emessa dal Viminale che chiede di mettere a disposizione del personale test gratuiti.

A Trieste monta la polemica per lo stesso problema. I portuali hanno minacciato ed annunciato lo sciopero per venerdì 15 ottobre: “L’unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il Green pass. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste – a dichiararlo è Stefano Puzzer, portavoce dei portuali di Trieste -. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera ne avremo conferma“.



