Scuole chiuse a Palermo? Orlando fa chiarezza

“NESSUNA CHIUSURA DELLE SCUOLE In queste ore gira una notizia completamente falsa secondo la quale avrei firmato un’ordinanza che stabilisce la chiusura delle scuole a causa del maltempo. Lo ripeto. Si tratta di una fake news. Non ho firmato alcuna ordinanza in merito. Dunque le scuole rimarranno aperte”. Lo scrive il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando sulla sua pagina Facebook. In effetti la notizia era girata, mettendo in apprensione le tantissime chat delle mamme. Era una bufala.



