Tema a scuola fece scoprire bullo, assolta insegnante

Era accusata di di concorso in atti persecutori per non aver vigilato

TORINO – Il Tribunale di Torino ha assolto una giovane insegnante di potenziamento di una scuola media dall’accusa di non avere impedito atti di bullismo in classe. La sentenza è stata pronunciata oggi.

Le accuse

La donna rispondeva di concorso in atti persecutori perché, secondo l’accusa, aveva l’obbligo giuridico di vigilare e intervenire. La procura aveva chiesto un anno e sei mesi di reclusione. La soluzione è stata pronunciata perché “il fatto non sussiste”. La vicenda risale al 2015/16 ed emerse alla fine dell’anno scolastico quando alcuni allievi ne parlarono in un tema.

I fatti

L’autore delle vessazioni era un alunno che prendeva di mira, in particolare, un ragazzino disabile in una saletta appartata: avendo meno di 14 anni non era imputabile, ma in seguito ha chiesto scusa ammettendo di avere fatto “cose orribili”.



