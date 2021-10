Vertenza Almaviva, lavoratori in sit-in davanti la sede Covisian

PALERMO – Lo sciopero dei lavoratori del call center Almaviva continua. I dipendenti, questa mattina, sono tornati davanti alla sede della Covisian, la nuova società che si è aggiudicata l’appalto del servizio call center Ita, che prenderà il posto della compagnia di bandiera Alitalia.

Nella vertenza sono a rischio 621 addetti, 570 nel capoluogo siciliano e il resto a Rende, in Calabria. La proposta avanzata da Covisian prevede “tempi di assorbimento troppo lunghi, riduzioni orarie e penalizzazioni economiche inaccettabili” per i lavoratori, oltre all’utilizzo dell’ammortizzatore sociale, non è stata ritenuta accettabile dalle organizzazioni sindacali, che hanno ribadito la necessità di garantire la continuità occupazionale per tutto il perimetro dei lavoratori Almaviva della commessa Alitalia e la loro piena occupazione.

Le sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Tlc hanno diffidato Covisian dal procedere con assunzioni dirette, a maggior ragione se con trattativa privata di personale che fa parte del bacino di lavoratori Almaviva-Alitalia. “Tale comportamento – dicono le sigle sindacali – potrebbe compromettere la trattativa in corso che vede impegnate tutte le parti in causa”. Non c’è molto tempo per la trattativa visto che Ita dal 15 ottobre sarà operativa. Lo sciopero rimane confermato.



