Barca a vela contro gli scogli: i retroscena dello sbarco

CATANIA – Fuori rotta, con onde lontane dal normale anche per il mar Ionio, in una notte di maltempo. L’appuntamento di 81 migranti con la terraferma è avvenuto stanotte intorno alle 3 intorno ad Aci Trezza, quando la barca a vela su cui viaggiavano, per motivi ancora da chiarire, ha doppiato i faraglioni e si è fracassata sugli scogli.

I soccorsi sono scattati immediatamente, con un’allerta della Prefettura che ha coinvolto le forze dell’ordine e la Croce Rossa Italiana. I migranti, ancora in fase di identificazione ma in larga parte di origine mediorientale, sono stati forniti di abiti asciutti e un pasto caldo e poi trasportati a Villa Fortuna, struttura messa a disposizione dal comune di Aci Castello in cui in queste ore sono in corso gli accertamenti.











In nove hanno avuto bisogno di controlli in ospedale, ma sono si sono già riuniti al gruppo. Resta la stranezza di una barca a vela, con tanto di antenna AIS sull’albero per l’identificazione della posizione, che sbarca dei migranti sulla costa a nord di Catania. Una rotta insolita rispetto a quelle che percorrono il Canale di Sicilia o la rotta turca, e di sicuro parecchio lontana anche dagli approdi usuali nella Sicilia orientale, molto più a sud.

Qualcuno, tra gli abitanti della zona in cui è avvenuto lo sbarco, assicura che non è la prima volta che questa barca si fa vedere in zona. Sempre a distanza dalla costa, ma riconoscibile per stazza e alberatura. Un dettaglio di uno sbarco strano, arrivato in una delle notti in cui il mare è più furioso lungo tutta la costa orientale.



