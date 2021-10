Capuano si presenta: “Allenare a Messina è un privilegio di pochi”

MESSINA – In data odierna si è presentato il nuovo allenatore dell’ACR Messina Ezio Capuano. Intervenuto in conferenza stampa, il neo tecnico dei peloritani ha rilasciato diverse dichiarazioni: “Voglio ringraziare chi mi ha scelto in questo momento, quando si cambia allenatore in una piazza così importante e in una situazione di classifica difficile non è mai facile. Sono fiero di essere l’allenatore del Messina. Cercherò di dare soddisfazione alla società e soprattutto al popolo messinese, mi auguro che possa al più presto accorrere importante a livello numerico allo stadio. So che verranno a Potenza quindi per me loro l’hanno già vinta la partita e toccherà a noi ripagare questo amore e questo affetto. Inoltre voglio anche ringraziare Salvatore Sullo, l’ho visto crescere calcisticamente e mi ha lasciato una squadra predisposta alla cultura del lavoro e che non è figlia della classifica che si ritrova”.

L’allenatore campano ha poi proseguito: “Ritorno dopo 11 anni e devo dire che la piazza non devo raccontarla io. Allenare o giocare a Messina è un desiderio di tutti e un privilegio di pochi. Anche alla mia età dopo tante esperienze importanti non cerchi la squadra per lo stipendio, ma cerchi la città che ti possa permettere di dire a chi alleni. A prescindere dalla classifica, vengo con più entusiasmo e più maturità degli anni passati. Spero di far riaccendere l’entusiasmo verso una piazza che ha fatto la storia del calcio. Uno stadio che ha fatto anche 35mila o 40mila persone allo stadio. Voglio far innamorare di nuovo la gente a questa maglia, perché la maglia è loro e la storia non si cancella”.



