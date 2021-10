Niente green pass: al Cannizzaro sospesi sei infermieri

Scattano i provvedimenti per chi non è in possesso della certificazione verde.

CATANIA – Scattano i provvedimenti provvedimenti. Sono 7 le lettere inviate a personale ospedaliero non in possesso del Green pass e per questo sospeso. È successo all’ospedale Cannizzaro di Catania dove sono stati sospesi 6 infermieri perché non in possesso della certificazione verde. Uno di loro, infatti, ha accettato di sottoporsi alla vaccinazione. Non potranno recarsi al lavoro fino a che non avranno ottemperato alle norme che impongono ai laboratori l’obbligo di green pass.



