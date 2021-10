Coppa Italia, Pro Favara di misura contro la Nissa

FAVARA (AG) – La Nissa esce di scena dalla Coppa Italia di Eccellenza dopo la sconfitta rimediata in casa della Pro Favara. Il match di ieri ha visto trionfare tra le mura amiche proprio gli agrigentini, che dovevano ribaltare il risultato della gara di andata terminata 2-1 in favore dei biancoscudati. La sfida, ricca di colpi di scena, è stata caratterizzata da diverse occasioni per entrambe le compagini. L’azione decisiva, però, la realizza Gerlando Contino al 54′, dopo un errore in fase di impostazione da parte della Nissa. Basta questa rete alla Pro Favara per il passaggio al turno successivo, con la Nissa che abbandona la competizione di categoria e si proietta unicamente sul campionato.



