Green Pass, Musumeci: ‘Niente mobilitazione, qui linea del rigore’

“Le notizie che arrivano qui al palazzo del governo della Regione Siciliana non sono allarmanti. C’è una certa inquietudine, ma per esempio dai nostri porti, di Messina e di Palermo, i responsabili dicono che non esiste alcuna mobilitazione, come invece registriamo purtroppo in altre parti del Paese”.

“Stessa linea da febbraio 2020”

“Si sta seguendo la linea del rigore, che è la linea che in parte ha sposato il governo regionale in materia di green pass ed è la linea che noi in Sicilia abbiamo seguito fin da febbraio 2020, quando abbiamo disposto la chiusura dell’Isola e la riduzione degli accessi del 95%. Nella prima fase devo dire che è andata benissimo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, su RaiUno a “Oggi è un altro giorno”.

Vaccini a buon punto

“Sul piano delle vaccinazioni abbiamo recuperato terreno dopo il panico dei 5 decessi nello spazio di un mese che ha creato una certa psicosi e ha accentuato la condizione di diffidenza che pur regnava in Sicilia come altrove in Italia. I nostri dati di oggi ci dicono che il 79,23% dei residenti in Sicilia sono vaccinati con almeno una dose. Le somministrazioni totali sono state oltre 6,5 milioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci intervenuto su RaiUno a ‘Oggi è un altro giorno’.

