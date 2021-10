Green pass: portuali, ecco in quanti lo possiedono a Palermo

PALERMO – “Circa il 95 per cento dei portuali palermitani possiede il green pass”. Lo dice Giuseppe Todaro, presidente di Portitalia e Osp, le società che hanno in gestione i servizi al porto di Palermo.

Sono infatti meno di 30 su 450 gli operatori che, volontariamente, hanno comunicato di non avere il certificato verde. “Con questi numeri – continua Todaro – posso affermare che non ci saranno problemi sui servizi. Domani, i controlli si concentreranno in ingresso ai luoghi di lavoro, ci saranno fino a due responsabili per ogni squadra di lavoro per controllare, con l’app fornita dal ministero della Salute, il possesso del green pass”.



