Mafia, il clan Cappello e il gruppo di Massimo Salvo ‘U Carruzzeri

CATANIA – Appena gli investigatori aprono l’album delle foto, Salvatore Castorina non ha dubbi: la numero 1 è “Massimo u Carruzzeri” (Massimiliano Salvo, ndr). E davanti a quell’immagine ha un ricordo che condivide con i pm. È questo uno dei passaggi dei verbali del pentito pubblicati in esclusiva sul Mensile S.

Il pentito Castorina

LOMBARDO-Giuseppe-Salvatore

Giovanni u milanisi Catanzaro

“Io glielo devo dire c’è una storia: c’è che Enzo Salamone in un passaggio del blitz Camaleonte si sente che c’è andato uno, che già Massimo era in carcere e gli ha detto: “Cercate i gemelli” e lui gli ha detto, dice “Parla con me che è la stessa cosa!”… i gemelli si sono arrabbiati, dice: “Ma perché tu dici deve parlare con te? Perché – dice – dovevano parlare con me!”, si è partito Enzo Salamone, dice: “E allora quella cosa che mi sbrigo io, che viene da me che ci fa?”.

“La cosa che si sbriga lui è un certo Paolo Cupittuni di San Giovanni Galermo, che ha una piazza di skunk. E gli portava 500 euro… e lo vedevo io, perché io me la facevo al chiosco del Villaggio Sant’Agata e ce l’ha affittato la moglie di Salamone. E io me la facevo là e gli portava questo… Paolo Cupittuni 500 euro la settimana a Enzo Salamone. Enzo Salamone li faceva arriva alla moglie di Massimo ‘u Carruzzeri. E io per giunta gli dicevo: “Ma ci arriva questo? Quanto guadagna di questa piazza?” “No – dice — ci arriva!””.

Castorina ritiene che Massimo Carruzzeri ancora oggi “ha il suo ruolo, ha il suo gruppo… si era fatto il gruppo lui, però sempre era sottoposto a Salvuccio ‘u Ciuraru (Lombardo), perché sempre quello che lo dirigeva era Salvuccio. Voglio dire l’hanno messo avanti a Massimo, si è fatto la sua posizione, però dietro c’era Salvuccio ‘u Ciuraru… c’era Giovanni ‘u Milanesi (Catanzaro, ndr).”

CONTINUA A LEGGERE SUL MENSILE S



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI