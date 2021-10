Misilmeri, dopo tre anni Tarantino lascia i biancorossi

MISILMERI (PA) – Le strade della Don Carlo Misilmeri e di Ivan Tarantino si separano. La società, come comunicato tramite i propri canali social ufficiali, ha accettato la volontà del giocatore di andare via, concludendo così un percorso insieme durato tre anni. A Ivan va un grande ringraziamento da parte del club biancorosso per il tempo trascorso a Misilmeri. “Professionista vero, che non ha mai lesinato il suo impegno dentro e fuori dal campo. Da parte nostra l’augurio per il proseguo della sua carriera e di una vita che possa essere ricca delle soddisfazioni che merita”, si legge sulla pagina Facebook.



