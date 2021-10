Palermo, Brunori: “Promozione in Serie B sarebbe speciale”

PALERMO – “Obiettivi non ne voglio mettere perché sarebbe anche un freno e non mi voglio porre limiti. Voglio aiutare questa squadra a raggiungere qualcosa d’importante”. Così Matteo Brunori, attaccante del Palermo, intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’attaccante italo-brasiliano ha poi aggiunto: “Dopo la Coppa Italia di C con la Juventus U23, manca la promozione in B con il Palermo? È stato bello perché con la Juve il primo trofeo in Serie C è particolare, però è inutile negare che vincere con il Palermo sarebbe davvero speciale. Filippi mi ha voluto fortemente? Quando ci ho parlato prima di venire, è stato coinvolgente. Non entro in campo con un senso di debito, ma voglio ripagare questa fiducia che mi ha dato insieme alla società. Filippi ha la sua idea di calcio che è quella di voler giocare e imporsi. Credo che tutti, soprattutto i nuovi, abbiamo iniziato a capire cosa chiede”.

Il colpo Brunori per il Palermo è stato a sorpresa, visto che il club – apparentemente – seguiva altri profili: “La mia scelta parla chiaro, le richieste c’erano, però Palermo l’ho sentita subito mia, anche se sono in prestito. Ho seguito l’istinto perché per me era arrivata l’ora di raggiungere un obiettivo importante direttamente con una squadra – ha detto l’attaccante -. Ho scelto Palermo per questo”.

Infine, Brunori si è soffermato sulla corsa alla promozione in Serie B: “I sette punti dal Bari fanno paura? No, sono un grande stimolo: se il Bari le vince tutte è giusto che vada in Serie B. Siamo partiti un po’ a rilento, ma credo che abbiamo trovato la nostra strada. Adesso è inutile guardare la classifica, anche se è normale sbirciare un po’. Se loro avranno un calo dovremo approfittarne”, ha concluso l’ex Arezzo.



