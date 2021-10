Palermo, Odjer potrebbe essere l’uomo in più a centrocampo

In questa fase iniziale di stagione, il centrocampista ex Trapani non ha trovato tanto spazio in campo

PALERMO – Moses Odjer, calciatore ghanese classe 1996, approda nella squadra del capoluogo siciliano a settembre del 2020. Il centrocampista vanta diverse presenze nel campionato di Serie B tra le sue varie esperienze con le maglie di Catania, Salernitana e Trapani. Arrivato a Palermo, però, sposa il progetto del club di Dario Mirri, appena promosso in Serie C, e dell’allenatore Roberto Boscaglia, da poco arrivato per guidare la compagine rosanero. Nella passata stagione, infatti, collezionerà 26 presenze con il Palermo, conquistando la fiducia della squadra e dei tifosi palermitani.

Con l’arrivo di Francesco De Rose (gennaio 2021) sulla linea mediana dei rosanero, la titolarità del ghanese viene messa a rischio, complice anche la longeva esperienza del calciatore calabrese in Lega Pro. Odjer però è bravo a ritagliarsi i suoi spazi e a continuare a lavorare in silenzio senza troppe pretese. Giacomo Filippi, l’attuale allenatore del Palermo, ha sempre avuto fiducia in lui, ammettendo anche che i due centrocampisti sono sullo stesso livello. E’ pur vero, però, che in questa fase iniziale di stagione, il centrocampista ex Trapani non ha trovato tanto spazio in campo.

Senza voler esagerare, però, con le ultime uscite, Moses Odjer sembra essere diventato proprio l’uomo in più nella linea mediana del Palermo. Con la sua presenza nel rettangolo di gioco a fianco a quella di De Rose, il centrocampo dei rosanero ha acquistato maggiore fluidità. La qualità tecnica del calciatore classe 1996 è fondamentale per svolgere quel ruolo da filtro tra i reparti. Il tutto è condito anche dalla sua generosità in fase difensiva e dalla sicurezza che infonde ai compagni palla al piede. Probabilmente è necessario concedergli solo un po’ di continuità per potergli permettere di rendere al meglio.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI