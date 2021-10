Alma Patti sfida Civitanova, Perseu: “Non una gara semplice”

MESSINA – Prima trasferta stagionale per l’Alma Basket del presidente Attilio Scarcella, impegnata nelle marche in casa di Feba Civitanova. Entrambe le squadre hanno esordito in campionato con una sconfitta, motivo che rende la gara cruciale sia per la formazione allenata da coach Mara Buzzanca che per le marchigiane allenate dal coach romano Roberto Paciucci.

In settimana Patti si è allenata sempre con una rotazione in meno, considerata l’impossibilità di intervenire sul mercato per sostituire Alice Mandelli, ma con obiettivi chiari e chiara voglia di riscattare il brutto inizio di stagione.

“Feba è una squadra giovane che ha mantenuto alcune giocatrici dello scorso anno e aggiunto buoni innesti. Corsa e contropiede sono l’arma di forza principale. Noi con una squadra nuova stiamo cercando identità e alchimie – spiega l’assistant coach Alma Patti Laura Perseu -. Non sarà una partita semplice vorranno vincere in casa, ma noi dobbiamo cercare di conquistare i due punti, anche perchè le ragazze vogliono riscattare la vittoria sfumata, che ancora brucia, contro Savona. Spesso esperienze come quella della scorsa domenica servono ad avere voglia di non ripetere gli stessi errori”.

Gli scontri diretti tra le due formazioni sono tutti a favore delle siciliane, la scorsa stagione l’Alma ha infatti battuto Civitanova Marche 55-79 in casa all’andata e al ritorno 63-54 al PalaSerranò.

Palla a due prevista domenica 17 ottobre alle ore 15:30, la gara sarà diretta da Andrea Bernassola e Giorgio Silvestri di Roma, e visibile anche in streaming sulla pagina Facebook della società marchigiana.



