Attentato in Norvegia, chi è il killer armato di arco e frecce

OSLO – L’arciere killer che ieri ha ucciso cinque persone a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia, si chiama Espen Andersen Brathen, danese, 37 anni recentemente convertito all’Islam. L’uomo ha preso di mira i passanti nella piccola cittadina a circa 80 chilometri da Oslo. Brathen è già noto alle forze dell’ordine, secondo l’intelligence norvegese sarebbe un atto terroristico ma il movente non è ancora chiaro. Brathen è accusato di omicidio. Su Facebook in un video aveva annunciato la sua conversione all’Islam. Secondo il sito del quotidiano Aftenposten l’uomo sarà sottoposto a perizia psichiatrica.

Il giovane, armato di arco e frecce, ha colpito in diverse zone della cittadina uccidendo cinque persone, 4 donne e un uomo tra i 50 e i 70 anni, e ferendone due (di cui un agente non in servizio), fino a quando la polizia, intervenuta in forze, lo ha arrestato dopo un breve scontro. Ora è in carcere nella cittadina di Drammen.



