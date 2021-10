Bagni ‘no gender’ per la parità: la scelta di un liceo italiano

PIACENZA – Bagni no gender per la partita anche a scuola. In un liceo di Piacenza si prova ad abbattere le distinzioni tra “maschio” e “femmina” alle toilette. Le icone classiche e indicazioni ci sono sempre, ma accanto è posizionato un cartello realizzato da alcuni studenti che rimanda al concetto di inclusione anche di chi non si sente né maschio né femmina.

La proposta è stata presentata dagli studenti ed è stata messa in pratica già da alcuni mesi. Il liceo non è nuovo a iniziative innovative; dal febbraio 2020 all’interno dell’istituto è presenta una scatola di assorbenti gratuiti a disposizione delle ragazze che ne fossero sprovviste o di coloro che non potessero sostenerne i costi, a partire già dal febbraio 2020.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI