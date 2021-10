Arnas Garibaldi, via libera alla mobilità del personale

CATANIA – Con la firma delle prime delibere si sbloccano i trasferimenti di personale dell’Arnas Garibaldi. Gli spostamenti riguarderanno almeno 21 persone che hanno chiesto di essere trasferite in altre sedi.

“Siamo molto soddisfatti del via alla mobilità deliberato dall’Arnas Garibaldi: tutta l’amministrazione dimostra, con questo atto, una particolare comprensione per le esigenze dei lavoratori”: lo dichiara Danilo Sottile, segretario generale della Cisl FP di Catania. “Il nulla osta mobilità – continua Sottile – permette ai lavoratori di avvicinarsi alle proprie famiglie. Come Cisl Fp sottolineiamo la sensibilità dimostrata dal direttore generale Fabrizio De Nicola, il direttore amministrativo Giovanni Annino, il direttore sanitario Giuseppe Giammanco, la direttrice del settore risorse umane Gaetana Bonanno e da tutta la direzione strategica nell’andare incontro al personale e alle sue necessità”.

“Auspichiamo – conclude Sottile – che quanto deciso dall’Arnas Garibaldi dia impulso anche ad altre aziende nell’attivare le procedure per garantire la mobilità del personale. Come sindacato, garantiamo la nostra massima collaborazione, puntando sempre a soluzioni per ottenere le migliori condizioni per i lavoratori”.



