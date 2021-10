Corsa al green pass, in un giorno emessi più di 800 mila

ROMA – Da oggi il Green Pass è obbligatorio per accedere nei luoghi di lavoro e chi ne è sprovvisto non potrà lavorare e vedrà decurtata la giornata dal proprio stipendio.

Per questo motivo molti italiani non ancora vaccinati si sono sottoposti al tampone per avere la certificazione. Nella giornata di ieri sono stati emessi ben 860.094, di questi 632.802 a seguito di un tampone, 223.165 dopo la vaccinazione e 4.127 per guarigione.

