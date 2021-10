Covid, in Sicilia altri 183 casi e dodici morti: i dati aggiornati

Sono 183 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 270) a fronte di 15.066 tamponi processati. L’incidenza scende al 1,2 % ieri era 2,3%. L’isola è all’ottavo posto nei contagi giornalieri, al primo c’è il Lazio con 348, al secondo il Veneto con 342 casi, al terzo la Lombardia con 288. Gli attuali positivi sono 7.970 con una diminuzione di 800 casi. LEGGI ANCHE: Nel b&b meglio con il vaccino, la scelta di Laura

I guariti

I guariti sono 971 mentre si registrano altre 12 vittime che portano il totale dei decessi a 6.933. Sul fronte ospedaliero sono adesso 302 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri. LEGGI ANCHE: Covid, positivo in giro fermato dalla polizia

La mappa del contagio

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 20 casi, Catania 74, Messina 1, Siracusa 28, Ragusa 8, Trapani 4, Caltanissetta 9, Agrigento 27, Enna, 12.

