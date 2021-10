Lavorano al pub, ma percepiscono il ‘Reddito’: denunciato il titolare

PALERMO – I carabinieri della Compagnia di Carini hanno denunciato il titolare di una panineria di 29 anni, per aver installato un impianto audiovisivo destinato al controllo dei lavoratori e per aver impiegato personale non contrattualizzato, fra cui anche percettori del reddito di cittadinanza. Nei suoi confronti è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni amministrative per quasi 10.000 euro.



