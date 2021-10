Freddato con tre colpi e seppellito: omicidio, inchiesta chiusa

CATANIA – Uccidere un uomo a sangue freddo a 22 anni. Anzi. A febbraio Michael Sanfilippo non li aveva ancora compiuti. Il suo compleanno è stato pochi giorni fa. A giugno, pochi mesi fa, ha chiesto di parlare con i carabinieri e confessare l’omicidio di Enzo Timonieri. E ha fatto trovare il cadavere. Seppellito tra le dune di Vaccarizzo. A quel punto, anche il fratello 24enne Ninni, ha deciso di raccontare ogni cosa di quel delitto. Efferato.

Enzo Timonieri aveva 26 anni quando è stato ammazzato. Tre colpi alla nuca e al capo con una pistola calibro 9×21. È stato attirato in una trappola. È salito in auto con la scusa di recuperare alcune armi del clan dei Cursoti-Milanesi, di cui i fratelli Sanfilippo conoscevano il nascondiglio visto che fino all’anno scorso erano affiliati di quella cosca.

Come ha fatto Timonieri a fidarsi dei due? Visto che un altro fratello, Martino, è diventato collaboratore di giustizia? La direttiva di prendere l’arsenale sarebbe partita da Natale Nizza e Salvatore Sam Privitera, fino a giugno, tra i capi dei narcos dei Santapaola. Nizza jr è figlio di Giovanni ‘banana. Il 26enne di San Cristoforo sarebbe stato un uomo del gruppo mafioso. Ma dietro quell’ordine ci sarebbe stato il piano per uccidere Timonieri che avrebbe creato un contatto autonomo per il rifornimento di droga. Questo almeno quello che emerge dai racconti dei due killer pentiti. E che ha retto anche davanti al gip nel corso dell’udienza di convalida dopo i due fermi eseguiti in estate. Addirittura Privitera, imparentato con i Sanfilippo, è stato ammanettato a Venezia visto che stava facendo una crociera.

Da qualche giorno è stato notificato l’avviso di conclusione indagini firmato dai pm Rocco Liguori, Lina Trovato e Alessandro Sorrentino a Natale Nizza, 25 anni, Salvatore Sam Privitera, 24 anni, Antonino Marco Sanfilippo, 24 anni, e Michael Agatino Sanfilippo, 22 anni.

I quattro indagati sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere: i fratelli Sanfilippo come esecutori materiali mentre Nizza e Privitera nel ruolo di mandanti.

Michael Sanfilippo, inoltre, sta affrontando il processo Centauri scaturito dall’inchiesta che ha fatto luce sul duplice omicidio di Librino dell’8 agosto 2020. È stato dopo la sparatoria che il fratello Martino ha deciso di diventare collaboratore di giustizia. Una scelta che ha portato i due fratelli minori a cambiare casacca e passare con i Nizza. Il loro pentimento ha portato i primi arresti. Ma sono tanti i racconti che hanno aperto importanti filoni investigativi.



