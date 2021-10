Gran Bretagna, morto il deputato Amess: è stato accoltellato

È morto il deputato 69enne David Amess della maggioranza Tory che sostiene il governo britannico guidato da Boris Johnson.

Il deputato è stato aggredito da uno sconosciuto e accoltellato ripetutamente durante una riunione nell’Essex, a sud dell’Inghilterra. A riferirlo sono i media locali, che precisano che Amess è stato attaccato all’interno di una chiesa metodista, durante una riunione con suoi elettori nel proprio collegio.

L’aggressore del deputato britannico David Amess, secondo fonti ufficiose della polizia locale, è stato bloccato e arrestato nell’immediatezza dei fatti. Si tratta di un uomo. Per ora non ne è stata resa nota l’identità e non è chiaro se abbia il profilo di uno squilibrato o sia stato animato da qualche movente specifico.



