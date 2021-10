‘Il migliore’ il film sul Pirata Pantani al cinema

Un film sul “Pirata” Marco Pantani sta per arrivare nelle sale cinematografiche. Si chiamerà ‘Il migliore’, a dirigerlo Paolo Santolini, prodotto da Okta Film con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Marco Pantani e distribuito al cinema da Nexo Digital. Uscirà in occasione dei “Pantani Days”, il 18-19-20 ottobre, una tre giorni dedicata al Pirata di Cesenatico.

“Il primo vero film su Marco”, lo definisce così mamma Tonina, che vuole far rivivere il figlio tramite il racconto dei familiari e degli amici più cari, molto diversi da quegli “amici che non erano amici” che aveva cantato Gaetano Curreri degli Stadio in “E mi alzo sui pedali” nel 2007.

Il film sul “Pirata” racconterà dell’amore che questo campione aveva per il ciclismo, la sua sconfinata passione.

Dalla morte di Pantani sono passati 17 anni, quando aveva solamente 34 anni, ma i ricordi dei suoi scatti sono impressi nella mente di tutti gli sportivi che seguivano il ciclismo solo per vedere i suoi scatti.

Ne ‘Il migliore’ i suoi affetti veri si stringono nuovamente intorno a lui e riescono, ripercorrendo la sua vita che ruota attorno a Cesenatico, a farlo sentire ancora presente. Si torna agli anni in cui il giovanissimo Marco coltivava la sua passione per poi diventare quel campione romagnolo che in un certo momento sembrava davvero invincibile, capace di vincere il Giro e il Tour nello stesso anno. Ma c’è anche il Marco ferito e quello in cerca di riscatto, dopo la squalifica a Madonna di Campiglio.



