Investito da un mezzo: uomo perde la vita in azienda di fertilizzanti

BARLETTA – Incidente mortale sul lavoro. A perdere la vita è Luigi Riefolo, barlettano di 62 anni, mentre lavorava nell’azienda Timac Agro Italia di Barletta, che produce fertilizzanti.

L’uomo, secondo i primi rilievi, ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo. I carabinieri, arrivati sul luogo dell’incidente con il magistrato di turno della Procura di Trani, Isabella Scarmarcio, stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

L’azienda, tramite una nota esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Riefolo, spiega anche che “a perdere la vita è stato il lavoratore di una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale” e che “Timac Agro Italia, unitamente alle autorità competenti, si è da subito attivata per chiarire nei tempi più brevi le dinamiche di quanto successo. Per ora Timac Agro ha potuto solo constatare che l’incidente è avvenuto nelle aree esterne e non è riferibile al ciclo produttivo dell’azienda”.



