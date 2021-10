Lavoratori dei servizi comunali in protesta, da tre mesi senza stipendio

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – Lunedì, 18 ottobre, si fermeranno per tutta la giornata i lavoratori dei servizi comunali di Isola delle Femmine che si occupano di giardinaggio, spazzamento, pulizie, cimiteri. Un sit-in, indetto da Fp Cgil Palermo e da Nidil Cgil Palermo, si terrà alle ore 9 sotto il Municipio del paese.

A protestare sono i 7 lavoratori in somministrazione della Temporary che da tre anni lavorano con contratto a tempo determinato per il Comune di Isola e svolgono servizi essenziali. I lavoratori aspettano le mensilità di luglio, agosto e settembre e il contratto tra Comune e Temporary scade il 31 ottobre.Le procedure di raffreddamento hanno dato tutte esito negativo.

“Siamo preoccupati per il futuro lavorativo di questi operatori che da anni svolgono servizi fondamentali per il Comune. Chiediamo il pagamento delle spettanze e chiarezza sulle prospettive occupazionali – dichiarano Andrea Gattuso e Lillo Sanfratello per Nidil Cgil Palermo e Fp Cgil Palermo – Chiederemo in occasione del presidio di parlare con il sindaco, per capire come il Comune intende garantire i pagamenti e il proseguimento del servizio per il futuro”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI