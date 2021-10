Meta Catania: si avvicina la sfida con Italservice Pesaro

CATANIA – Tutto pronto in casa Meta Catania Bricocity in vista del match di domani contro i Campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro. Sfida che si rinnova tra le due formazioni dopo l’affascinante e tormentata finale scudetto dello scorso anno.

Nuovo capitolo, ormai, e nuova storia con coach Ramiro soddisfatto dopo la vittoria netta nell’infrasettimanale che ha ridato morale e fiducia al roster etneo. Stamane allenamento di rifinitura curando gli ultimi dettagli della gara al PalaCatania e convocazioni in casa etnea. Meta Catania Bricocity che in vista del match di sabato potrà schierare una nuova freccia come il vice campione del mondo argentino Kiki Vaporaki.

Alla vigilia della gara ha parlato il pivot spagnolo Matamoros autore già di 4 reti nelle prime due gare in stagione:

“Sfida importante e difficile – afferma Matamoros – inutile parlare della loro forza, sono i campioni d’Italia e sono dotati di un roster di primo livello. Noi però stiamo bene e rinvigoriti dalla vittoria contro Real San Giuseppe. Dobbiamo dare tutto, sarà una sfida intensa e dobbiamo applicare tutto ciò che abbiamo preparato in questi giorni. Insomma per vincere dovremo sfiorare la perfezione”.

La gara di sabato tra Italservice Pesaro e Meta Catania Bricocity a partire dalle ore 15 verrà trasmessa in esclusiva in diretta da Sestarete canale 215 dtt e sul sito futsaltv.it



