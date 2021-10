Movida selvaggia: multato un locale di via Empedocle Restivo

PALERMO – Movida selvaggia a Palermo, multato un locale. La polizia municipale durante i controlli per il contrasto del fenomeno dell’inquinamento acustico notturno nei luoghi della movida, ha elevato sanzioni per circa 7.000 euro a un locale in zona Empedocle Restivo.

Il titolare aveva organizzato un intrattenimento musicale privo di autorizzazioni e, inoltre, aveva superato i valori limite di immissione sonora all’esterno accertati dall’Agenzia regionale per l’Ambiente. La strumentazione musicale è stata posta sotto sequestro amministrativo e il titolare è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.



