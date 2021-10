Palermo, Floriano: “Turris ostacolo duro, sarà bella gara”

"Cessione società? Il presidente è sempre presente, non devi chiederti dove sia andato a finire. Mirri ci ha rassicurato"

PALERMO – “Un ostacolo durissimo. Sono forti, giocano bene e non mi sorprende che siano nelle posizioni di testa. E davanti c’è Giannone che fa la differenza, se sta bene. La Turris ha più libertà mentale e potrebbe avvantaggiarla. E’ squadra che non guarda troppo agli avversari ma a se stessa, una filosofia che mi piace molto. Sarà una bella partita”. Così Roberto Floriano, attaccante del Palermo, parlando del prossimo impegno che attende i rosanero, in trasferta, sul campo della Turris. Intervistato da Il Corriere dello Sport, l’ex Foggia ha poi aggiunto: “Sto bene qui, mi piacerebbe continuare. Spero che la società mi chieda il rinnovo. O si vedrà”.

La squadra pensa solo al campo e alle indicazioni di Filippi: “Il mister si fida di me e spero di avere ricambiato – ha sottolineato Floriano -. La concorrenza è forte. Se considero che, Coppa Italia compresa, ho messo a segno tre reti, sono soddisfatto. Cessione società? Il presidente è sempre presente, non devi chiederti dove sia andato a finire. Abbiamo i nostri obiettivi e Mirri ci ha rassicurato”.

Il Palermo è momentaneamente al terzo posto in classifica, ma l’obiettivo stagionale è ben chiaro nella mente della squadra: “Ora entrare tra le prime quattro – ha concluso Floriano -. Per una stagione da leader bisognerebbe aumentare il passo”.



