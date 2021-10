Regionali, Sunseri e Di Paola scendono in campo

Regionali 2022: Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola scendono in campo. Nel mondo penstellato si vivono giorni convulsi. In attesa di conoscere il nome del nuovo coordinatore regionale, che sarà indicato da Giuseppe Conte dopo i ballottaggi, il clima si surriscalda. Nel giro di due giorni altrettanti deputati regionali comunicano via social la loro intenzione di mettersi a disposizione come candidati alla presidenza della Sicilia. Ad aprire le danze è stato Luigi Sunseri. “A me le primarie, convincono. Manca un anno alle elezioni regionali siciliane. E lo dico chiaramente, senza giri di parole. Diversamente, i siciliani non avrebbero contezza degli accordi di partito, siglati dentro una stanza tra 4 o 5 persone”, esordisce il deputato che dopo una lunga lista di considerazioni passa la palla a Conte.

“Aspettiamo la nomina, da parte di Conte, del segretario regionale del M5S e partiamo. Con l’augurio che possa essere una persona che faccia da collante e rilanci la passione della base, che per anni ci ha condotto a gloriosi risultati”, scrive. Poi l’annuncio. “Non è il momento di parlare dei nomi dei candidati alla Presidenza della Regione, ma non dobbiamo perdere troppo tempo. Delineiamo il perimetro e individuiamo il metodo di scelta. Quella delle primarie è una strada che mi convince. Una cosa per me è certa: farò di tutto affinché il candidato presidente sia del Movimento 5 Stelle. Io ho già dato la mia disponibilità al gruppo regionale”.

La mossa di Sunseri ha delle reazioni a catena. Stamattina il collega Nuccio Di Paola rende pubblica la propria disponibilità a candidarsi. “Mi candido a Presidente della Regione Siciliana e se i palermitani lo vorranno partecipo anche al “reality show” per la prossima candidatura a Sindaco di Palermo”, scrive su Facebook. “Ho dato la mia disponibilità al gruppo regionale. Viste le tante autocandidature di questi giorni non potevo non comunicare questa mia decisione e condividerla con tutti voi”, aggiunge.“C’è molto da fare per isolare i tanti personalismi, è il momento di condividere un progetto insieme. È il momento di includere e non escludere. Pensiamo ai ballottaggi e poi iniziamo”, scrive sui social. Sul metodo da seguire Di Paola ha un’idea diametralmente opposta a quella di Sunseri. “Ritengo che le primarie siano un metodo non consono per combattere la grande astensione. Sarò in giro per la Sicilia perché dai territori deve partire il confronto”, spiega il deputato ai microfoni di Live Sicilia.



