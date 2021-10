Sigonella, protesta contro il Green Pass: non era mai successo

CATANIA – La protesta contro il Green pass fa registrare una data storica per la base di Sigonella, a Motta Sant’Anastasia, nel Catanese: il primo sit-in dell’aeronautica davanti ai cancelli d’ingresso della base militare italiana contro “il certificato verde pagamento”. Il presidio, a cui hanno partecipato alcune decine di manifestanti, e’ stato promosso dal Sindacato aeronautica militare (Siam) e si e’ svolto stamattina dalle 7 alle 7.25.

La protesta pacifica, ha spiegato Alfio Messina segretario della sezione di Sigonella e dirigente nazionale del sindacato, riguarda “la liberta’ di entrare liberamente nel luogo di lavoro senza dover mettere mano al portafoglio e di poter usufruire di tamponi gratuiti, garantiti dallo Stato.

Per la prima volta nella storia, il Siam scende in strada con i suoi iscritti con un presidio pacifico per invocare la libertà di entrare liberamente nel luogo di lavoro senza dover mettere mano al portafoglio e di poter usufruire di tamponi gratuiti che dovrebbero essere garantiti, semmai, dallo Stato, così come garantisce il vaccino a chi lo desidera”.



