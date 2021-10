Vulcano, vietato salire in cima: nuova ordinanza del sindaco

Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni ha disposto il divieto di salire sulla cima di Vulcano. “Considerato il perdurare delle condizioni relative ai valori di concentrazione delle esalazioni gassose presenti nella porzione sommitale del cratere della Fossa – dice – è fatto divieto di scalare i 500 metri della montagna, con la sola eccezione per gli addetti dei centri di competenza per le attività di monitoraggio. Decade, pertanto, quanto disposto in precedenza rispetto all’accompagnamento di visitatori ed escursionisti da parte delle guide”.

Famiglie trasferite

Le due famiglie di Messina e di Vulcano che nei giorni scorsi hanno dovuto lasciare le loro villette situate alle pendici del cratere, sono ancora alloggiate in albergo e in casa di parenti.



