Anello: “Lega supererà il 10 per cento alle amministrative di Palermo”

Il carroccio si prepara alle elezioni per il prossimo sindaco del capoluogo

PALERMO – Da settimane è partita la campagna elettorale a Palermo per il 2022. I partiti sono pronti alla sfida, ma ancora non sono noti i nomi dei candidati che, sicuramente, verrano scelti a breve.

Tra chi parteciperà alla bagarre per Palazzo delle Aquile ci sarà sicuramente la Lega che “punta a superare il 10 per cento“ come dice Alessandro Anello, segretario della città metropolitana, dopo un incontro con la dirigenza del partito tenuto ieri sera nella sede della segreteria regionale.

Al tavolo c’erano il coordinatore della segreteria politica regionale Pippo Fallica, il responsabile regionale della comunicazione istituzionale Annibale Chiriaco, il senatore Francesco Mollame, il deputato Francesco Scoma, il deputato regionale e coordinatore provinciale Vincenzo Figuccia, il deputato regionale e consigliere comunale Marianna Caronia, e il capogruppo a Palazzo delle Aquile e responsabile regionale dei dipartimenti Igor Gelarda.



