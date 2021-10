L’auto esce di strada e prende fuoco: automobilista morto carbonizzato

Un giovane, di 24 anni, di Bagnaria Arsa, in provincia di Udine, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, lungo la strada regionale 352, nel comune di Santa Maria la Longa (Udine).

Il veicolo condotto dal ragazzo, per cause ancora da accertare, ha sbandato improvvisamente schiantandosi contro un ponticello del canale scolmatore, che corre parallelo all’arteria. Nel tremendo impatto l’auto ha preso fuoco ed il giovane è deceduto all’istante.

Inutili i soccorsi e le richieste di aiuto lanciate dagli automobilisti di passaggio che hanno immediatamente chiamato il 112. Il corpo del giovane è stato ritrovato semi carbonizzato.



