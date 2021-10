Caffè Trinca: prima in trasferta contro Zafferana

Lombardo: "Tornare in palestra è bellissimo. Poi se lavori con un gruppo come quello di quest'anno ti senti invogliata a dare di più"

PALERMO – C’è un clima di grande attesa in casa Caffè Trinca Palermo. Le rosanero allenate da Tommaso Pirrotta, pronte all’esordio stagionale, andranno ad Acicatena (domenica 17 ottobre, ore 18) a far visita alla Negroni Service Zafferana. L’incontro è valido per la prima giornata del campionato nazionale di serie B2 donne girone P. Gli arbitri designati sono Andrea Ippolito (CT Akranis) e Carmelo Fioria (CT Catania).

Una settimana di allenamenti itineranti. A causa dell’indisponibilità del PalaWinning, Lombardo e socie hanno svolto le sessioni programmate di allenamento sul campo di Isola delle Femmine. Giovedì sera, un altro allenamento congiunto esterno svolto con la Volley Palermo. Il test match, terminato 2-1 in favore della formazione gialloblu, ha permesso allo staff tecnico del Caffè Trinca di provare soluzioni alternative sia in cabina di regia che in zona 3. Spazio maggiore ad Alessia Ferro ma soprattutto alla centrale Marta Visone.

Tenuta a riposo precauzionale la seconda centrale Paola Carnazzo, in virtù di un risentimento alla caviglia destra. L’atleta etnea comunque dovrebbe recuperare per il match di domenica. Ancora indisponibile, invece, Chiara Miceli: la centrale di casa Palermo dovrebbe tornare a pieno regime a fine mese.

Lombardo: “Tornare in campo un’emozione, un gruppo coeso e motivato”

E’ raggiante Tatiana Lombardo, il capitano del Caffè Trinca Palermo, che domenica contro Zafferana tornerà in campo dopo una stagione sportiva sabbatica. Il leader rosanero, infatti, aveva messo temporaneamente le ginocchiere al chiodo per dedicarsi alla seconda maternità. “Tornare in palestra è bellissimo. Poi se lavori con un gruppo come quello di quest’anno ti senti invogliata a dare sempre il massimo”. Per Tatiana la sfida di domenica avrà un significato particolare: con Zafferana gioca la sorella Lucrezia. “Scontrarmi con mia sorella, chiaramente, è uno stimolo ulteriore a vincere – sorride la schiacciatrice di origine etnea -. Per noi sorelle la partita comincia giorni prima con i messaggi, gli sfottò. Questo è un motivo in più per fare bene”. L’attaccante rosanero non si sbilancia sull’esito della gara. “Il risultato? Un’incognita. Le prime di campionato nascondono tante insidie, giochiamo fuori casa. Ma il nostro è un gruppo che fin dai primi test ha dato prove di forza interessanti. L’obiettivo è fare risultato”, afferma Lombardo.

La composizione della squadra

Il roster del Caffè Trinca Palermo, per la stagione 2021/22, è così composto:

PALLEGGIATRICI: Eva Di Bert, Alessia Ferro;

OPPOSTO: Lea Vujevic;

CENTRALI: Nicoletta De Luca, Paola Carnazzo, Chiara Miceli, Marta Visone;

SCHIACCIATRICI: Aurora Vescovo, Tatiana Lombardo, Martina Miceli;

LIBERO: Sara Lo Gerfo;

STAFF TECNICO: Tommaso Pirrotta (head coach), Riccardo Garofalo (vice allenatore e preparatore atletico), Fabrizio Pipitone (team manager).



