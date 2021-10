Catania, signora coraggiosa insegue e fa cadere i borseggiatori VIDEO

CATANIA – Provano a scippare una donna, ma cadono per due volte e, inseguiti dalla sessantaquattrenne, sono costretti a scappare. È quello che è successo a due pregiudicati catanesi di 47 e 57 anni, individuati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania grazie alle telecamere di videosorveglianza e arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

La chiamata e lo scippo

Intorno alle cinque di ieri pomeriggio una telefonata al numero d’emergenza 112 ha segnalato che nel parcheggio di un noto centro commerciale di Tremestieri Etneo due individui a bordo di uno scooter avevano appena tentato di rubare la borsa dall’auto di una donna. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno contattato la vittima, una 64enne di Mascalucia, che anche se molto scossa per l’accaduto ha riferito una sommaria descrizione degli autori.

Con la scusa di prendere un carrello, uno dei malviventi ha aperto lo sportello dell’auto mentre la donna stava sistemando al suo interno le buste della spesa, mentre il complice attendeva a bordo di uno scooter Honda SH con la targa coperta da una busta di colore scuro.

La doppia caduta

La donna si è immediatamente accorta dell’accaduto ed ha inseguito il ladro che, goffamente, è caduto in terra più d’una volta nel tentativo di salire a bordo del motociclo in movimento, perdendo la presa sulla borsa che è stata pertanto recuperata dalla legittima proprietaria.

I militari hanno visionato i filmati dell’impianto di videosorveglianza del centro commerciale, scoprendo che i due malviventi erano stati inquadrati dall’obiettivo di una telecamera che ha così filmato la targa che avevano successivamente occultato.

Gli arresti

Soltanto alcuni giorni fa, però, proprio quello scooter ed il suo conducente erano stati controllati dai Carabinieri in una via del centro di Catania ed i militari, pertanto, si sono recati in via Delle Formiche presso l’abitazione di quest’ultimo che è stato trovato in compagnia di un uomo, subito riconosciuto per i suoi tratti somatici corrispondenti a quelli ricavabili dal filmato della videosorveglianza. A suffragare l’assoluta identificazione dei responsabili del reato, i militari hanno trovato all’interno dell’abitazione anche gli indumenti indossati dai due ed il casco calzato dal conducente durante il tentativo di rapina.



