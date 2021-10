Corteo antifascista, Landini: “Manifestazione di tutti, non è di parte”

ROMA – “Questa bellissima piazza parla a tutto il paese è una piazza davvero stupenda ed è molto bello parlare qui a voi ma anche chi non è qui”. Sono le parole di Maurizio Landini alla manifestazione ‘Mai più fascismi’ indetta dai sindacati in corso oggi a Roma, in risposta all’attacco neofascista dello scorso sabato alla sede della Cgil.

Le parole di Landini

“E’ necessario – continua il segretario nazionale della Cgil – costruire una rete antifascista e democratica che sia continentale. La democrazia non si esporta con le guerre, ma con il lavoro e i diritti. Ci hanno attaccato proprio per il ruolo che i lavoratori sono stati in grado di svolgere sempre nella storia”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI