Covid, in Sicilia 266 i nuovi positivi e 2 morti

PALERMO – Sono 266 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.951 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 2% ieri era al 1,2 %. L’isola è al quarto posto nei contagi giornalieri, al primo c’è la Lombardia con 432 casi, al secondo il Veneto con 398 casi e al terzo la Campania con 340 casi. Gli attuali positivi sono 7.727 con una diminuzione di 243 casi. I guariti sono 507 mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.935. Sul fronte ospedaliero sono adesso 293 i ricoverati, 9 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 43, lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 17 casi, Catania 121, Messina 38, Siracusa 44, Ragusa 6, Trapani 7, Caltanissetta 11, Agrigento 18, Enna, 4.

I nuovi casi in Italia

Sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo rispetto alle 42 di ieri.

Gli attuali positivi in Italia

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 78.071, con un calo di 451 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.715.464, i morti 131.517. I dimessi e i guariti sono invece 4.505.876, con un incremento di 3.419 rispetto a ieri.

Tasso di positività stabile

Ancora molto alto il numero di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 472.535 secondo i dati del ministero della Salute, in lieve calo rispetto al record di ieri quando furono 506.043. Il tasso di positività è allo 0,6%, pressoché stabile rispetto allo 0,5% di ieri.

I ricoveri in Terapia intensiva

Sono 352 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 12 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.371, rispetto a ieri sono 74 in meno.



