Fortitudo Agrigento, Catalani: “Ruvo di Puglia tra le più attrezzate”

Lasciato l’entusiasmo alle spalle per l’ultima vittoria contro Formia, la Fortitudo Agrigento è posta ad un banco di prova importante contro Ruvo di Puglia, anch’essa con il bilancio di una vittoria ed una sconfitta, la prima convincente contro Salerno e la sconfitta di misura contro Pozzuoli. La formazione di coach Ponticiello si affiderà a Markovic, Hidalgo e Ciribeni, i giocatori di più esperienza con il miglior minutaggio in squadra, coach Catalani ha recuperato anche Santiago Bruno per questa trasferta e spera di confermare i numeri e le prestazioni dei biancoazzurri che hanno battuto largamente Formia capitanati da Albano Chiarastella, primo nella classifica per rimbalzi del proprio girone. Vincere serve sia per ottenere altri due punti importanti ma sopratutto per dare continuità alle prestazioni positive della squadra.

Coach Michele Catalani ha dichiarato: “Affrontiamo Ruvo di Puglia, sicuramente tra le formazioni più attrezzate ed ambiziose del nostro girone. In estate la formazione di coach Ponticello ha operato un profondo restyling reclutando giocatori molto importanti per la categoria ed allestendo un roster con profonde rotazioni, esperienza e qualità in tutti i ruoli. Per noi questa rappresenta una sfida stimolante e anche una partita per provare a fare un passo avanti come squadra perché presumo sarà una gara dal forte impatto fisico in tutti gli spot. Sarà sicuramente importante provare a limitare il loro attacco alzando la nostra intensità difensiva e fare una partita di grande presenza fisica per competere con una squadra che reputo di altissimo livello”.



