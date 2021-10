Il Catania impegnato in trasferta contro la Virtus Francavilla

Con la concreta preoccupazione per il futuro societario, il Catania si rituffa in campionato

Con la concreta preoccupazione per il futuro societario, il Catania si rituffa in campionato per affrontare la difficile trasferta sul campo della Virtus Francavilla. I rossazzurri sono reduci da due vittorie consecutive che hanno consentito agli uomini di Baldini di assestarsi in una posizione di classifica più tranquilla, anche se va messa in conto la penalizzazione che ridimensionerà i punti sinora accumulati. Il successo strappato domenica scorsa alla Juve Stabia, grazie soprattutto alla giornata di grazia del giovane bomber, Moro, ha restituito la consapevolezza di poter lottare sino in fondo per il raggiungimento dell’obiettivo “salvezza”, almeno quella sul campo.

Il tecnico etneo dovrà fare a meno degli infortunati Pinto e Piccolo (quest’ultimo operato al menisco) ma potrà disporre di Calapai che ha scontato la squalifica. Sulla fascia sinistra dovrebbe agire Zanchi con la possibile alternativa rappresentata da Albertini che si adatterebbe in caso di necessità. Con Sala tra i pali, Ercolani e Monteagudo comporranno il pacchetto centrale di difesa con Claiton eventuale opzione per uno scorcio di gara. A centrocampo non dovrebbero registrarsi novità, con la conferma del promettente Cataldi al posto di un Maldonado che non sembra, sinora, essersi completamente calato nel ruolo di “uomo-guida” nella zona nevralgica del campo dove agiranno anche Rosaia e l’inesauribile Greco. In attacco, scontata la presenza dell’osannato Moro con Russini e Ceccarelli (o Biondi) in appoggio.

A Francavilla Fontana, inizia una settimana che potrebbe cambiare le prospettive rossazzurre, considerato che mercoledì al “Massimino” arriverà il blasonato Avellino e domenica 24 ottobre il Catania sarà di scena sul campo del Monterosi. A preoccupare maggiormente, tuttavia, è soprattutto la delicatissima situazione economica del club, con la SIGI chiamata ad una ricapitalizzazione in grado di evitare il precipizio. Negli ultimi giorni si sono susseguite talune dichiarazioni da parte di alcuni soci che non hanno contribuito a creare un clima di propositiva serenità. Tutt’altro!



