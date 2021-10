Grave incidente, muore ciclista: il nome della vittima

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto

SIRACUSA – Un ciclista è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115 “Sud Occidentale Sicula” che è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità di Siracusa.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia municipale che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato investito da una Mercedes che procedeva a velocità sostenuta.

I mezzi, come disposto dalla procura di Siracusa, sono stati sequestrati ed è stata aperta una inchiesta per omicidio stradale. Il conducente dell’auto è stato già sentito dagli inquirenti che ascolteranno in mattinata anche alcuni testimoni.

E’ stato identificato il ciclista travolto stamane mentre percorreva la strada statale 115, nella zona di Santa Teresa Longarin, a quindici chilometri dal capoluogo. Si tratta di Luciano Spicuglia, 60 anni, ex consigliere provinciale di Siracusa, imprenditore, che aveva lavorato in alcune cooperative. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, ed i mezzi sono stati posti sotto sequestro dai vigili urbani. La polizia municipale dovrà accertare le cause che hanno provocato l’incidente: da una prima ricostruzione Spicuglia era uscito con la sua bicicletta per una passeggiata quando sembra si sia scontrato con un’auto, una Mercedes, che marciava nella stessa direzione. L’impatto è stato violento ed il ciclista è stato sbalzato sul selciato e poi è finito nelle campagne circostanti. Immediati i soccorsi ma le ferite sono apparse sin da subito troppo gravi.



