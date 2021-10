La Green si ferma: rinviato il match con Barcellona

PALERMO – Appena partiti col piede giusto, ecco che immediatamente il Green Basket Palermo deve raffreddare i motori. Non ci saranno impegni nei prossimi due weekend per i biancoverdi allenati da coach Verderosa, che hanno visto rinviata per problemi legati al campo di gioco il match in trasferta contro l’ORSA Barcellona e che poi osserveranno il proprio turno di riposo nel girone Azzurro di C Gold.

Giorni aggiuntivi per registrare ciò che di buono e di meno buono è avvenuto nell’esordio vittorioso con Gela (97-92). Obiettivo: rendere sempre più spesso il collante tra i vari membri dello spogliatoio.

«Mi sono subito trovato molto bene qua a Palermo e con i miei compagni – rivela l’ala biancoverde Nedeljko Vucenovic, nuovo arrivo in casa Green Basket -. La fiducia credo sia l’aspetto più importante in una squadra: se un compagno non ha fiducia in te significa che non sei un compagno affidabile, quindi bisogna sempre lavorare per questo in campo. Trovato quel livello di intesa, una squadra è difficile da battere per chiunque».

Prossimo impegno, dunque, sarà proprio il recupero del match di Barcellona Pozzo di Gotto, riprogrammato per giovedì 28 ottobre.

«Ci prepareremo ancora meglio per questa partita contro un avversario molto giovane, ma pur sempre pericoloso – conclude Vucenovic, autore di un’ottima prestazione nel match vinto con Gela domenica scorsa -. Faremo di tutto per vincere la partita e ci aspettiamo che i nostri avversari facciano lo stesso».



