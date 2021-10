‘No green pass’ in piazza: “Misura discriminatrice”

Circa 300 persone hanno manifestato per no alle misure introdotte dal governo Draghi

PALERMO – L’introduzione dell’obbligo del Green pass da parte del governo nazionale continua a far discutere. Da ieri, 15 ottobre, il certificato verde è necessario anche per recarsi a lavoro, ma da tempo lo è per gli studenti universitari, il personale sanitario, così come è obbligatorio per accedere nei musei, cinema ecc….

Sono molti i contrari a questa nuova regola, per tale motivo nel pomeriggio di oggi piazza Verdi a Palermo ha accolto circa 300 persone che hanno protestato conto questa scelta da parte del governo.

Tra i manifestanti il professore Gandolfo Dominici, docente dell’università degli studi di Palermo, dichiaratosi apertamente contro il Green pass: “Nessuna associazione studentesca esistente – ha dichiarato il docente – è contro il Green pass, sono tutte con il governo. Questa cosa è inquietante se uno pensa agli studenti, infatti non si sono organizzati e restano anonimi perché hanno paura di ripercussioni. Basta vedere cosa è successo quando ho proposto i tamponi gratuiti per tutti. Li avevo proposti per una maggiore sicurezza“.

“Si stanno muovendo in tutta Italia, non solo i grandissimi portuali di Trieste. Il loro modo di fare è quello che mi sarei auspicato in tutti i settori a partire dall’obbligo vaccinale per i sanitari. A quei tempi – ha concluso il docente – si sperava che il vaccino inibisse i contagi, oggi sappiamo che non è così ed è un dato scientifico“.

In piazza anche gli studenti universitari, con in prima fila Massimo Marsala che qualche giorno fa ha anche scritto una lettera al Rettore Fabrizio Micari: “Abbiamo chiesto di incontrare il Rettore, ma abbiamo avuto risposta solo tramite un articolo di giornale dove lui diceva che applicala la legge e le norme in vigore“.

Massimo Marsala si schiera contro “la carta verde” non solo come studente ma anche come cittadino: “La riteniamo una misura che discrimina totalmente i cittadini che va ad inserire una subordinazione di diritti che sono costituzionalmente riconosciuti come: il diritto al lavoro, allo studio, alla libera circolazione e alla socialità. Noi ci poniamo contro il Green pass sia come studenti universitari che come cittadini“.