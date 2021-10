Misterbianco, coltellate dopo la discoteca: arrestato un minorenne

CATANIA – La pugnalata nel piazzale della discoteca, la fuga nella notte. Sono i motivi per cui G.S., un minorenne, è stato arrestato e condotto in un istituto penale minorile dopo le indagini coordinate dal Tribunale per i minorenni di Catania. L’arresto arriva alla fine di una lunga indagine della Squadra mobile della Polizia su un episodio di violenza in cui furono ferite due persone.

La notte della violenza

Discoteca Qubba di Misterbianco, 21 agosto scorso, tarda notte. Dopo aver trascorso la serata nel locale in compagnia di amici, un giovane, R.A., di 23 anni, viene pugnalato. Poco dopo inizia un fitto lancio di sassi, uno dei quali raggiunge M.P., 19 anni, un amico di R.A.. Entrambi i giovani vengono subito trasportati all’ospedale Garibaldi, dove la prognosi è di una lesione da taglio al costato con versamento pleurico e lesione del pericardio per R.A. e una ferita lacero-contusa frontale con trauma cranico minore per M.P.

Le indagini della Squadra mobile, iniziate la stessa notte, hanno poi permesso di ricostruire l’accaduto. Dopo l’accoltellamento per motivi non chiari di R.A. da parte di G.S., il gruppo di amici di R.A. ha iniziato a lanciare pietre proprio in direzione di G.S.. Molto probabilmente, scrive la Questura di Catania in un comunicato, è stato proprio uno dei sassi lanciati dagli amici della vittima a raggiungere M.P. e a ferirlo alla testa. Durante il lancio di pietre M.P. si è nascosto dentro il locale, facendo perdere le sue tracce prima dell’arrivo delle pattuglie di Polizia.

Le indagini

L’attività di ricerca della Squadra Mobile è partita da informazioni raccolte in modo confidenziale, poi confermate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dai racconti di alcune delle persone presenti la notte della violenza. Proprio grazie a queste informazioni la Polizia ha individuato come autore dell’accoltellamento G.S., che è stato arrestato e inviato in un istituto di pena minorile.



