Palermo, ostacolo Turris: la probabile formazione

PALERMO – Il Palermo vuole proseguire la sua striscia positiva intrapresa a partire dal pareggio interno per 0-0 col Catanzaro lo scorso 19 settembre. Il prossimo ostacolo per i rosanero è la Turris, formazione che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, totalizzando 13 punti, esattamente gli stessi racimolati dalla squadra guidata da Giacomo Filippi.

In vista della trasferta di domani di Torre del Greco il tecnico rosanero dovrà fare a meno di diverse e pesanti assenze, ultima in ordine di tempo quella di Andrea Silipo che ha subito una botta dal compagno di squadra, Michele Somma (fuori rosa), nel corso dell’ultimo allenamento al Cus. Oltre al giovane fantasista romano, che Filippi vuole provare a recuperare, non saranno a disposizione nemmeno Accardi, Almici, Valente e Marconi, ai quali va aggiunto Buttaro ancora squalificato.

L’obiettivo è naturalmente quello di fare bottino pieno ugualmente per provare ad insidiare la capolista Bari. Per farlo Filippi sembra intenzionato a confermare il suo ormai classico 3-4-2-1. Pelagotti tra i pali; davanti a lui difesa a tre composta da Peretti, Lancini e Perrotta; in mediana confermato De Rose e Odjer al centro, con Doda e Giron sulle corsie; in avanti Brunori unico terminale offensivo supportato da Fella e Floriano.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Peretti, Lancini, Perrotta; Doda, De Rose, Odjer, Giron; Fella, Floriano; Brunori.



