Pallacanestro Trapani, rifinitura in vista del Mantova

TRAPANI – Questa mattina la 2B Control Trapani ha effettuato un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani contro Stings Mantova (Pala Conad, ore 12.00), gara valida per la 3ª giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 Old Wild West – Girone verde.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente: Ygor Biordi, Sekou Wiggs, Salvatore Basciano, Simone Tomasini, Elijah Childs, Vincenzo Guaiana, Marco Mollura, Matteo Palermo e Celis Taflaj, Giovanni Minore.

Arbitri: MORETTI MAURO di MARSCIANO (PG); DI TORO CLAUDIO di PERUGIA (PG); MARZULLI MARCO di PISA (PI)

Questo il commento del capitano Sekou Wiggs in vista del match di domenica: “Il campionato è appena iniziato e ancora non è facile capire i reali valori delle squadre. Mantova ha degli ottimi giocatori ed è a punteggio pieno ma noi giochiamo in casa e dovremo fare di tutto per ritornare alla vittoria. Il coach mi ha chiesto di essere in campo un punto di riferimento per i miei compagni ed io farò di tutto per non deluderlo”.

Note: 3ª giornata di andata. Federico Massone assente a causa della frattura trasversale del metacarpo del IV dito della mano sinistra.

Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DDT) martedì alle 20.30.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI