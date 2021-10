Omicidio a San Giovanna La Punta, l’ultimo post di Lucrezia

L’ultimo post visibile di Lucrezia Di Prima racconta una piccola felicità che sarebbe stata spazzata via. Risale a qualche giorno fa. Si legge: ‘Lucrezia Di Prima si trova presso Parco commerciale I Portali, 13 ottobre, 11.09, San Giovanni La Punta’. E le sue parole: ‘Passeggiando…’. Per chi non la conosceva di presenza è l’ultimo segno del passaggio di una ragazza che ha trovato una fine orribile. Una posa sbarazzina, un sorriso fresco e un segno di vittoria con le dita.

Secondo la cronaca fin qui disponibile, il corpo di Lucrezia è stato trovato nelle campagne di Nicolosi, dopo la scomparsa di ieri. A indicare dove si trovasse ai carabinieri è stato il fratello che si sarebbe autoaccusato del delitto. Siamo dalle parti dell’Etna, dentro uno scenario quasi fiabesco che, con sgomento, sta prendendo contatto con l’orrore di qualcosa che ancora non è a fuoco, a partire dalla dinamica e dal movente. I resti raccontano un atto efferato.

Sbirciando nel profilo Facebook si intravvedono i contorni di una bellezza che è stata straziata. Il diario di un viaggio in Puglia. Una posa affettuosa accanto a una statua di Padre Pio. Un tuffo in piscina. Le serate tra amici, adesso che il Covid sta lasciando un po’ di tregua. E la granita con panna. Si staglia il profilo di una ragazza innamorata di chi aveva accanto e della vita. Tutto sfregiato dalla fine senza riparo. E ci sono persone per cui quelle foto saranno qualcosa a metà tra dolcissimi ricordi e chiodi di rimpianto nel cuore.

Su quell’ultima foto della felicità si stanno già innestando i primi commenti, le condoglianze e la rabbia. Ma il dolore, quello vero, il dolore che non passa mai, resterà in silenzio.



