Adrano, divampa un incendio in un’abitazione: muore un 54enne

ADRANO. Una tragedia immane che lascia sgomenti. Un uomo di 54 anni è morto inghiottito dalle fiamme di un incendio che si è sviluppato all’interno dell’abitazione nella quale viveva con la moglie. La donna, si tratta di una 47enne, è riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi sul balcone di casa.

Cause in fase di accertamento

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. La dinamica, infatti, non appare chiara e resta tutta da ricostruire. Quello che si sa è che le fiamme si sarebbero propagate attorno all’una della notte scorsa dell’edificio di Cariola con la coppia che si trovava già a letto.

La donna trasportata al Cannizzaro

La 47enne è stata salvata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con più squadre: è stata trasportata dal personale medico del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova attualmente ricoverata.

Tra i primi a recarsi sul luogo della tragedia, gli agenti del commissariato adranita.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI