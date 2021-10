Catania, pareggio meritato sul campo della Virtus Francavilla

Passettino in classifica per il Catania che nel turno infrasettimanale di mercoledì prossimo riceverà l’Avellino

Il Catania conquista un meritatissimo pareggio sul campo della Virtus Francavilla sfiorando addirittura la vittoria al culmine di un match ben giocato dagli uomini di Baldini. Eppure l’inizio era stato da incubo per gli ospiti, costretti ad incassare il gol dello svantaggio dopo appena undici minuti. Difesa rossazzurra disattenta sul lungo cross di Ingrosso che l’indisturbato Delvino trasforma nel vantaggio della Virtus. Il Catania, però, reagisce subito e dopo il clamoroso errore sotto porta di Russini, agguanta il pareggio con il solito Moro, abile a trasformare con freddezza il penalty assegnato per un netto fallo in area su Ceccarelli. Ci pensa poi Sala a salvare il risultato sulla conclusione ravvicinata di Perez con le squadre che vanno al riposo con un gol per parte. Nella ripresa, è il Catania a mostrarsi più intraprendente con Moro ma prima Nobile si oppone deviando il pallone in angolo e poi Idda sventa, a porta vuota, respingendo alla disperata il colpo di testa dell’indiavolato bomber rossazzurro. Le sostituzioni, da una parte e dall’altra, non mutano più di tanto l’inerzia della gara malgrado i tentativi di testa di Monteagudo e ancora di Moro. Nel finale, Sala è bravo ad anticipare Ventola, congelando un pareggio che può complessivamente ritenersi equo. Passettino in classifica per il Catania che nel turno infrasettimanale di mercoledì prossimo riceverà l’Avellino al “Massimino”.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

7° colpo di testa di Moro che manda il pallone a lato;

11° Virtus Francavilla in vantaggio con Delvino che anticipa tutti e devia in rete un cross dalla trequarti: 1-0 !

20° sul cross di Calapai, Russini … da due passi… manda alle stelle il pallone del pareggio!

27° calcio di rigore per il Catania causato dall’intervento falloso di Ingrosso su Ceccarelli: dagli 11 metri, Moro spiazza Nobile e sigla la sua settima rete stagionale. 1-1 !

31° punizione dal limite per la Virtus Francavilla causato da un fallo di Monteagudo: la conclusione di Miceli s’infrange contro la barriera rossazzurra;

33° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Delvino che manda il pallone alto;

SECONDO TEMPO

5° Idda calcia alto dall’interno dell’area;

9° tiro centrale di Ceccarelli e parata facile di Nobile;

10° Moro s’inserisce sulla sinistra e scaglia un gran diagonale che Nobile devia d’istinto in corner;

11° sul cross dalla bandierina, Monteagudo salta in perfetta solitudine ma manda il pallone fuori!

12° nel Catania, Russotto sostituisce Russini;

15° punizione di Russotto che non sorprende Nobile;

16° nella Virtus Francavilla, Toscano rileva Prezioso;

18°sgroppata di Russotto ma Greco non è lesto a sfruttare il suo assist;

19° Catania vicinissimo al vantaggio: colpo di testa a botta sicura di Moro ma Idda salva sulla linea con Nobile ormai fuori causa!

24° nella Virtus Francavilla, Ekuba e Ventola sostituiscono Perez e Carella;

25° gran colpo di testa di Moro che manda il pallone a lato di pochissimo!

25° nel Catania, Provenzano e Biondi prendono il posto di Greco e Ceccarelli;

29° Sala esce a valanga su Ventola lanciato a rete e sventa la minaccia!

30° conclusione centrale di Ventola;

40° nel Catania, Izco e Sipos sostituiscono Maldonado e Moro;

40° nella Virtus Francavilla, Mastropietro prende il posto di Enyan;

41° sforbiciata di Mastropietro con palla fuori;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° finisce 1-1 !

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile, Idda, Miceli, Delvino, Pierno, Prezioso (dal 16°s.t. Toscano), Tchetchoua, Carella (dal 24°s.t. Ventola), Ingrosso, Perez (k) (dal 24°s.t. Ekuban), Enyan (dal 40°s.t. Mastropietro). A disposizione: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Magnavita, Dacosta. Allenatore: Roberto Taurino.

CATANIA (4-3-3): Sala, Calapai, Claiton (k), Monteagudo, Ropolo, Rosaia, Maldonado (dal 40°s.t. Izco), Greco (dal 25°s.t. Provenzano), Ceccarelli (dal 25°s.t. Biondi), Moro (dal 40°s.t. Sipos), Russini (dal 12°s.t. Russotto). A disposizione: Stancampiano, Borriello, Albertini, Pino, Ercolani, Zanchi, Cataldi. Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna. Assistenti: Pietro Pascali (Bologna) e Marco Toce (Firenze). IV Uomo: Giuseppe Rispoli (Locri).

Reti: 11° p.t. Delvino (VF); 27° p.t. Moro (CT) su rigore.

Ammoniti: Prezioso (VF); Claiton (CT); Rosaia (CT); Miceli (VF).

Indisponibili: Pinto, Piccolo, Bianco, Estrella (CT); Maiorino, Tulissi (CT).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI