Green pass falso, colpi di pistola: un ferito in Francia

Un uomo è rimasto ferito in Francia in una sparatoria avvenuta in un locale notturno. Sarebbe nata da un contrasto sul ‘Green pass’. In base a quanto ricostruito, due uomini si sono presentati all’ingresso ma sono stati respinti perché la sicurezza si è accorta che il loro documento era falso. Se ne sono andati ma sono tornati poco dopo e dall’auto hanno sparato dei colpi contro il locale, ferendo uno dei presenti al ginocchio.

Titoli falsi sempre più diffusi

L’incidente è avvenuto giovedì a Montbeliard, nell’est della Francia. Da luglio in Francia è richiesto un Green Pass che attesti l’avvenuta vaccinazione anti-Covid per poter accedere a ristoranti, locali, palestre o cinema. La decisione del presidente Emmanuel Macron ha scatenato proteste con migliaia di persone che ogni settimana manifestano contro quella che considerano una “dittatura” sanitaria. Alcuni cercano di bypassare l’obbligo con documenti falsi acquistati sui social, come è già avvenuto anche in Italia.

